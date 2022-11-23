В России появился дефицит легковых автомобилей

Как сообщают «Новые Известия», эксперты выяснили, что в России произошел дефицит легковых автомобилей. Спрос на рынке остается высоким, но люди так и не дождались решения вопроса от властей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что сейчас как раз самое время, чтобы разобраться с ситуацией.
«Сейчас мы находимся в состоянии абсолютного дефицита. Раньше продавали 1.5 миллиона автомобилей в год, в самый хороший 2012 год — 3 с лишним миллиона автомобилей, потом неуклонно снижались, — рассказал эксперт. — В этом году, если 550-600 тысяч автомобилей продадим, это будет уже великим достижением. Дефицит стимулирует огромные цены. Люди хотят покупать машины, людям нужны машины, у нас есть огромный отложенный спрос, неудовлетворенный еще со времен ковида. Но из-за огромных цен мы просто не можем этот спрос удовлетворить».
Раньше федеральное правительство поощряло развитие конкуренции среди локальных производителей. Для этого ужесточали правила ввоза автомобилей, а при локализации производители получали налоговые льготы. Также происходило привлечение иностранных инвесторов в регион и создание новых рабочих мест.
Подобных шагов сейчас ждут от главы Калининградской области Антона Алиханова, Рустама Минниханова из Татарстана и Олега Кожемяко из Приморского края. Также проявить инициативу за развитие китайского производства в регионе могут глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Калужской области Владислав Шапша и глава Нижегородской области Глеб Никитин.
По пока никакой активности нет. Есть только заявления об оказании помощи в трудоустройстве незанятых сотрудников на других предприятиях. Это означает, что на региональные власти надежды нет.
Исправить ситуацию может федеральное правительство, но пока что оно предоставляет субсидии. Так, при покупке в кредит отечественного автомобиля государство субсидирует 20% его стоимости (25% для жителей Дальнего Востока), а при покупке отечественного электромобиля в кредит государство оплатит 35% стоимости. Но эта сумма не будет превышать 925 тыс рублей.
Такая мера не помогает, поскольку без конкуренции производители ставят любую цену. В результате государственные субсидии идут не на поддержку спроса и покупателей машин, а на «благотворительность» в пользу нескольких производителей. Во второй половине 2022 года казна потратила 20.7 млрд рублей на «поддержка спроса» на автомобили.
При этом до конца года глава Минпромторга Денис Мантуров пообещал выделить 32 млрд рублей на стимулирование производства автокомпонентов. Это довольно сомнительная история, поскольку «АвтоВАЗ», ГАЗ, ABS и некоторые другие системы получат подушки безопасности. Но китайцам эти компоненты попросту не интересны, потому что у них есть свои.
При этом люди не готовы довольствоваться отечественными и китайскими машинами, им нужны современные, комфортные, безопасные и по-своему престижные авто. Президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков считает, что нынешние автомобили, которые доступны у официальных дилеров, такими качествами не обладают.
«Отношение к китайскому автопрому в народе — это понижение в статусе. Раньше многие мечтали купить новый автомобиль, потому что в этом был некий смысл жизни. Но купить какой-нибудь „Чиури“ — это не смысл жизни», — сказал эксперт.
Поскольку нет возможности производить свое, на рынок стоило бы пустить импорт. Формально Минпромторг этим занимается. Есть список автомобильных марок, которые разрешили к параллельному импорту. Однако по мнению Антона Шапарина, у нас нет параллельного импорта автомобилей.
«У нас нет параллельного импорта автомобилей, он не существует в природе. Для параллельного импорта вам нужно получить разрешительную документацию от самого автопроизводителя (таковы правила Техрегламента Таможенного союза — прим. ред.). Понятно, что никто такие документы нашим импортерам не дает, — объяснил эксперт. — Второй вариант — на каждую машину оформить 22 протокола испытаний на полигоне в Дмитрове, а больше нигде нельзя. Естественно, это невозможно. Поэтому за счет инструментов параллельного импорта приехало считанное количество — меньше ста автомобилей. И то исключительно потому, что есть коррупционная возможность добыть разрешительные документы. Не от производителей, а, так сказать, в обход».
В результате параллельный импорт заключается в завозе автомобилей в частном порядке с оформлением преимущественно на физических лиц. Если машина ввозится под заказ, то ее сразу оформляют на владельца, а если для дальнейшей продажи — на подставное лицо. В результате вместо бурного потока импорта получаются такие «серые» схемы.
Если сравнить число регистраций новых автомобилей в ГИБДД за 9 месяцев 2022 года от «Автостата» с данными о продажах официальными дилерами от АЕБ за тот же период, то получится, что за это время в страну попали только 4,4% от всех новых машин. Из 475 тыс автомобилей только 21 тыс ввезли в Россию в обход официальных поставок.
У импортеров нет смысла переводить импорт на юридическое лицо, увеличивать объемы поставок и платить налоги. Если взять автомобиль Volkswagen Tiguan с двигателем объемом 2 литра стоимостью 30 тысяч долларов, то по текущему курсу физическому лицу придется заплатить пошлину по единой таможенной ставке 48% (888 тысяч рублей), 8 530 рублей за таможенное оформление и 3 400 рублей утилизационного сбора.
В результате таможенное оформление автомобиля стоимостью около 1.8 млн рублей по текущему курсу обходится в 881 530 рублей! При таможенном оформлении на юрлицо придется заплатить 985 740 рублей. Серые схемы с оформлением на подставное физическое лицо получаются выгоднее.
Недавно возникла двусмысленная ситуация с автомобилем Toyota. Японский производитель негласно запретил дилерам из Казахстана продавать машины российским коллегам под угрозой разрыва отношений, однако губернатор Приморского края Олег Кожемяко подлил масла в огонь.
Он призвал жителей края помогать мобилизованным и отправлять им автомобили. Сам он вместе с родными передал семь пикапов Toyota. После чего сюжет показали на японских телеканалах, и у японцев встал вопрос о том, стоит ли поставлять в Россию даже поддержанные авто.