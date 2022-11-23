В России появился дефицит легковых автомобилей

Если сравнить число регистраций новых автомобилей в ГИБДД за 9 месяцев 2022 года от «Автостата» с данными о продажах официальными дилерами от АЕБ за тот же период, то получится, что за это время в страну попали только 4,4% от всех новых машин. Из 475 тыс автомобилей только 21 тыс ввезли в Россию в обход официальных поставок.