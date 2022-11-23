В пятерке «лучших». Омскую экологию включили в список самых опасных для здоровья

Глава профильного комитета на заседании Госдумы напомнил, что в 2022 году выявили более 500 нарушений со стороны промышленных предприятий. Чаще всего предприятия предоставляли недостоверную информацию о выбросах. По его словам, такому положению дел способствовали размеры штрафов. В Минприроды на это предложили к 2027 году ввести новую систему штрафных санкций, сумма которых может составить 10% от выручки предприятия.