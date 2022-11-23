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В пятерке «лучших». Омскую экологию включили в список самых опасных для здоровья

Сегодня, 12:33
Фото: Город55
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Омск включили в «красную зону» рейтинга городов с повышенным риском онкологий

Омск снова оказался на высоте в «неприятном» рейтинге.

Как сообщает издание «Московские ведомости», в Госдуме назвали города с самым высоким уровнем риска онкологических и других тяжелых заболеваний из-за загрязнения воздуха. В рейтинг вошли 12 промышленных городов, исследовали ситуацию специалисты Роспотребнадзора.

Самым онкологически опасным для проживания признан Челябинск. Второе место у Липецка, а замыкает тройку лидеров по количеству канцерогенных выбросов Братск. В «красной зоне» три города — Нижний Тагил, Омск и Новокузнецк. Получше ситуация в Чите, Медногорске, Красноярске и Магнитогорске. И только два города из списка вышли на нулевой уровень канцерогенности — это Череповец и Норильск.

Всего в 12 городах проживает около 6 млн человек. Роспотребнадзор выяснил, что причиной заболеваний у более 1 млн из них стали вредные выбросы. Самыми опасными названы бензол и диоксид азота. Бензол провоцирует рост раковых клеток, а диоксид азота увеличивает риск респираторных заболеваний и приводит к изменениям кроветворения.

Глава профильного комитета на заседании Госдумы напомнил, что в 2022 году выявили более 500 нарушений со стороны промышленных предприятий. Чаще всего предприятия предоставляли недостоверную информацию о выбросах. По его словам, такому положению дел способствовали размеры штрафов. В Минприроды на это предложили к 2027 году ввести новую систему штрафных санкций, сумма которых может составить 10% от выручки предприятия.

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#Дарья Зыкова#Экология#Новости#Омская область#Россия#Выбросы#Онкология#Госдума РФ
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