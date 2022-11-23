Рыбы-нарушители. В Омске на 35 предприятиях нашли проблемы с рыбами

В результате Роспотребнадзор изъял семь партий рыбы, весом около 3 кг, за продажу без маркировки и нужных документов. Также было заведено 29 административных дел — 12 из которых в виде предупреждения, а 17 в виде штрафов на сумму 493 тыс рублей.