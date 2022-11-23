Рыбы-нарушители. В Омске на 35 предприятиях нашли проблемы с рыбами

По сообщению омского Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2022 года было проведено 72 проверки на объектах, занимающихся производством и оборотом рыбной продукции. В ходе проверки нарушения обнаружили на 35 производствах.
Всего исследовали 251 пробу рыбы. Одна из проб не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, а две пробы не соответствовали по физико-химическим показателям.
В результате Роспотребнадзор изъял семь партий рыбы, весом около 3 кг, за продажу без маркировки и нужных документов. Также было заведено 29 административных дел — 12 из которых в виде предупреждения, а 17 в виде штрафов на сумму 493 тыс рублей.
В настоящий момент обеспечение безопасности рыбной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.