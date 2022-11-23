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Рыбы-нарушители. В Омске на 35 предприятиях нашли проблемы с рыбами

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
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В Омской области обнаружили нарушения на 35 рыбных предприятиях

Роспотребнадзор выписал 17 штрафов на общую сумму 493 тыс рублей.

По сообщению омского Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2022 года было проведено 72 проверки на объектах, занимающихся производством и оборотом рыбной продукции. В ходе проверки нарушения обнаружили на 35 производствах.

Всего исследовали 251 пробу рыбы. Одна из проб не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, а две пробы не соответствовали по физико-химическим показателям.

В результате Роспотребнадзор изъял семь партий рыбы, весом около 3 кг, за продажу без маркировки и нужных документов. Также было заведено 29 административных дел — 12 из которых в виде предупреждения, а 17 в виде штрафов на сумму 493 тыс рублей.

В настоящий момент обеспечение безопасности рыбной продукции остается на контроле Роспотребнадзора.

#Юлия Бармина#Город#Штраф#Административный штраф#Нарушения#Роспотребнадзор#Рыба
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