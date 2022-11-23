В Новосибирске после хлопка газа загорелась квартира. Есть пострадавшие

Утром в среду, 23 ноября, в ЖК «Чистая слобода» на улице Титова в Новосибирске прозвучал хлопок. Как сообщает портал «Атас.инфо» со ссылкой на очевидцев, в одной из квартир на 7 этаже многоэтажного дома произошел хлопок, после которого начался пожар.
В ГУ МЧС Новосибирской области сообщили, что пожар случился в комнате на площади 15 кв. м. Пламя удалось потушить к 11:39. Предварительно, в ЧП есть пострадавшие и даже погибшие.
Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе пятеро детей, добавили в региональном МЧС.