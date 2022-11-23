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В Новосибирске после хлопка газа загорелась квартира. Есть пострадавшие

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI
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Хлопок услышали жители микрорайона у многоэтажного дома в ЖК «Чистая слобода» в Новосибирске.

Утром в среду, 23 ноября, в ЖК «Чистая слобода» на улице Титова в Новосибирске прозвучал хлопок. Как сообщает портал «Атас.инфо» со ссылкой на очевидцев, в одной из квартир на 7 этаже многоэтажного дома произошел хлопок, после которого начался пожар.

В ГУ МЧС Новосибирской области сообщили, что пожар случился в комнате на площади 15 кв. м. Пламя удалось потушить к 11:39. Предварительно, в ЧП есть пострадавшие и даже погибшие.

Из дома эвакуировали 20 человек, в том числе пятеро детей, добавили в региональном МЧС.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Хлопок#Дом#Пожары#Квартира
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