В начале декабря в Сочи стартует II Конгресс молодых ученых

В число организаторов мероприятия вошел Фонд Росконгресс, а информационным партнером выступит медиахолдинг 1MI.
Как сообщает newsnn.ru, помощник российского президента Андрей Фурсенко отметил, что Десятилетие науки и технологий, объявленное главой государства, – период создания и воплощения в жизнь инновационных решений. И большую роль в таком процессе должны сыграть объединения молодых исследователей, инженеров, технологических предпринимателей, которые и станут главными участниками конгресса.
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, программа конгресса включает в себя порядка 100 мероприятий, на которые приглашены научные эксперты России и 40 иностранных государств.
Чернышенко считает, что непрерывное развитие научного сообщества, молодых ученых при поддержке органов власти, регионов и бизнеса позволяет добиваться весомых успехов на пути к технологическому суверенитету и экономической безопасности страны согласно заявленным президентом целям.
В течение трех дней в рамках конгресса молодые ученые, финалисты конкурсов и обладатели грантов из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана и других стран, профильных международных организаций, институтов поддержки науки и образования будут обмениваться опытом.
Гости будут вести дискуссии о новых вызовах, стоящих перед лицом российской науки, обсуждать стратегии достижения научного и технологического суверенитета, цели научно-технологического развития, реализующиеся в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ проекты, возможности научно-технического взаимодействия с другими государствами, перспективы диалога между наукой и обществом. В перечень ведущих тематических треков вошли климатические изменения, здравоохранение и развитие инженерии в перспективе, достижения образовательной и научной сфер на протяжении ближайшего десятилетия, природоподобные практики, совершенствование инженерной и математической грамотности в стране, методы поддержки молодого поколения ученых, развитие Сибири, Дальнего Востока, Арктики, инновационные тенденции в области искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конгресса запланировано подведение итогов Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для учащихся вузов «Большие вызовы», состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательный диалоги, также обсуждения коснутся возможного сотрудничества в этом направлении России и АСЕАН.
Программа будет состоять из мероприятий разнообразных форматов и уровней: панельных дискуссий и паблик-токов, питч-сессий и мастер-классов, круглых столов и прочих профильных событий на площадках-спутниках.