В начале декабря в Сочи стартует II Конгресс молодых ученых

Гости будут вести дискуссии о новых вызовах, стоящих перед лицом российской науки, обсуждать стратегии достижения научного и технологического суверенитета, цели научно-технологического развития, реализующиеся в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ проекты, возможности научно-технического взаимодействия с другими государствами, перспективы диалога между наукой и обществом. В перечень ведущих тематических треков вошли климатические изменения, здравоохранение и развитие инженерии в перспективе, достижения образовательной и научной сфер на протяжении ближайшего десятилетия, природоподобные практики, совершенствование инженерной и математической грамотности в стране, методы поддержки молодого поколения ученых, развитие Сибири, Дальнего Востока, Арктики, инновационные тенденции в области искусственного интеллекта. Кроме того, в рамках конгресса запланировано подведение итогов Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для учащихся вузов «Большие вызовы», состоятся российско-австрийский и российско-иранский научно-образовательный диалоги, также обсуждения коснутся возможного сотрудничества в этом направлении России и АСЕАН.