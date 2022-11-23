В Минтруд РФ представили новую модель соцстрахования самозанятых

Известно, что осенью этого года Владимир Ефимов, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, поделился данными, согласно которым на 1 сентября текущего года количество самозанятых в Москве составило 1,11 млн, что равняется 20% от количества самозанятых страны.