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В Минтруд РФ представили новую модель соцстрахования самозанятых

Сегодня, 06:09
Российское Министерство труда и соцзащиты представило новую модель соцстрахования самозанятых. В Telegram канале Минтруда РФ появилась информация о том, что на обсуждение общественности ведомством представлена новая модель добровольного соцстрахования в случае временной утраты трудоспособности.

Нововведение должно вступить в силу с 1 июля следующего года. Социальный фонд России выступит в роли страховщика.

По словам Антона Котякова, главы Минтруда, представленная модель предусматривает возможность определения размера страховой суммы, — пишет Russian.rt.com.

Сообщается также, что застрахованный вступает в право на получение страховых пособий по истечении полугода беспрерывной уплаты взносов.

По данным издания «Новый Севастополь», количество самозанятых в городе стремится к 17 тысячам.

Известно, что осенью этого года Владимир Ефимов, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, поделился данными, согласно которым на 1 сентября текущего года количество самозанятых в Москве составило 1,11 млн, что равняется 20% от количества самозанятых страны.

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