В Минтруд РФ представили новую модель соцстрахования самозанятых

Нововведение должно вступить в силу с 1 июля следующего года. Социальный фонд России выступит в роли страховщика.
По словам Антона Котякова, главы Минтруда, представленная модель предусматривает возможность определения размера страховой суммы, — пишет Russian.rt.com.
Сообщается также, что застрахованный вступает в право на получение страховых пособий по истечении полугода беспрерывной уплаты взносов.
По данным издания «Новый Севастополь», количество самозанятых в городе стремится к 17 тысячам.
Известно, что осенью этого года Владимир Ефимов, заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, поделился данными, согласно которым на 1 сентября текущего года количество самозанятых в Москве составило 1,11 млн, что равняется 20% от количества самозанятых страны.