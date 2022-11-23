Трое в больнице. В центре Омска мусоровоз жестко врезался в автобус с пассажирами

Сегодня, 23 ноября, в Омске произошла авария с пассажирским автобусом. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 6:40 и сообщили об аварии. По предварительным данным, 32-летний водитель мусоровоза занимался погрузкой мусорных контейнеров возле дома № 24 на улице Гагарина. Он не уследил за автомобилем, из-за чего он начал двигаться самостоятельно, выехал на дорогу и врезался в автобус.
За рулем корпоративного транспорта находился 45-летний мужчина. В салоне автобуса находились 20 пассажиров, все они были сотрудниками АО «Омский каучук». В аварии пострадали три сотрудника завода, их увезли на скорой в ГКБ № 1 имени Кабанова. Одному из пострадавших 45 лет, другому — 49 лет. О состоянии еще одного пассажира пока ничего неизвестно. Полиция проводит проверку.