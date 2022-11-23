Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Трое в больнице. В центре Омска мусоровоз жестко врезался в автобус с пассажирами

Сегодня, 06:22
Фото: УМВД России по Омской области

В центре Омска мусоровоз врезался в автобус с 20 пассажирами

Мусоровоз въехал в корпоративный автобус АО «Омский каучук».

Сегодня, 23 ноября, в Омске произошла авария с пассажирским автобусом. Очевидцы позвонили в Госавтоинспекцию в 6:40 и сообщили об аварии. По предварительным данным, 32-летний водитель мусоровоза занимался погрузкой мусорных контейнеров возле дома № 24 на улице Гагарина. Он не уследил за автомобилем, из-за чего он начал двигаться самостоятельно, выехал на дорогу и врезался в автобус.

За рулем корпоративного транспорта находился 45-летний мужчина. В салоне автобуса находились 20 пассажиров, все они были сотрудниками АО «Омский каучук». В аварии пострадали три сотрудника завода, их увезли на скорой в ГКБ № 1 имени Кабанова. Одному из пострадавших 45 лет, другому — 49 лет. О состоянии еще одного пассажира пока ничего неизвестно. Полиция проводит проверку.

Фото: УМВД России по Омской области
Читайте также:
Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус загорелся в центре Омска
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ГИБДД#Автобус#Пассажиры
Подпишитесь
В Омске школьница упала в яму с кипятком и попала в больницу с ожогами
Сегодня, 04:02
Больница в Омской области закупит на 717 тысяч рублей неожиданную интернет-услугу
Сегодня, 06:47
В омском минэкономики объяснили, зачем сотрудников учат «работе в период мобилизации»
Вчера, 10:51
Нападающий «Авангарда» стал капитаном команды дивизиона Чернышева на Матче звезд КХЛ
Сегодня, 03:01
Авария за аварией. Жители омских Нефтяников на весь день остались без тепла в морозы
Сегодня, 05:06
Омичи попросили депутата Госдумы помочь отыскать украденного кота Тимофея
Сегодня, 07:42