ТПП РФ провела встречу с предпринимателями в Иране

По словам Катырина, основными целями визита были знакомство с условиями ведения бизнеса в Иране и поиск деловых партнеров. При этом решались вопросы, связанные с логистикой и системой расчетов. В рамках встречи у каждой из организаций была возможность договориться с несколькими компаниями.