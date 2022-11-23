ТПП РФ провела встречу с предпринимателями в Иране

По словам Катырина, основными целями визита были знакомство с условиями ведения бизнеса в Иране и поиск деловых партнеров. При этом решались вопросы, связанные с логистикой и системой расчетов. В рамках встречи у каждой из организаций была возможность договориться с несколькими компаниями.
Катырин рассказал, что разные группы делегатов посетили Тегеран, Решт и Исфахан. В качестве партнеров российских компаний выступали около 600 иранских организаций.
Президент ТПП рассказал, что наши предприятия экспортируют в Иран зерно, муку, растительное масло, а импортируют овощи, фрукты, сухофрукты. Глава Минсельхоза Ирана заявил, что страна готова поставлять на российские рынки рис и ряд других товаров.
Иранские коллеги дали ряд рекомендаций по загрузке рефрижераторного флота, автотранспорта и железнодорожных составов, чтобы обеспечить поставки и со стороны Ирана, и со стороны России.
Катырин оценил потенциал экономического сотрудничества двух государств, обратил внимание на наличие многих неиспользованных возможностей и отметил, что способы расчета в национальных валютах уже согласованы.
По словам президента ТПП, необходимо расширять логистику на узких местах и достраивать железнодорожные участки.
В целом в ближайшие 2-3 года можно существенно увеличить товарооборот между Россией и Ираном.