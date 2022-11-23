«Такая легкость, прям хочется бежать!» Омские врачи удалили пациентке большую опухоль

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, омские онкологи удалили женщине огромную опухоль, весом 16,5 кг.
Летом этого года женщина обратилась в районную больницу с жалобой на пупочную грыжу, с этим же диагнозом врач отправил ее в Омск. Уже была назначена операция, как вдруг на УЗИ врач сообщил об опухоли.
Омичка быстро прошла все необходимые исследования в онкологическом диспансере и получила конечный вердикт — опухоль яичника, которая разрасталась в брюшную полость.
Операция прошла очень хорошо, помимо опухоли врачи удалили грыжу.
«Такая легкость, прям хочется бежать, хочется что-то делать, хочется дышать полной грудью», — так свое состояние после операции описывает омичка.
Заведующий гинекологическим отделением Андрей Доронин отметил, что количество пациенток с огромными опухолями за последний год заметно возросло.
«С уверенностью сказать нельзя, но, похоже, что это некоторый отдаленный эффект эпидемии коронавирусной инфекции», — говорит врач.
Напомним, ранее омские онкологи вырезали женщине опухоль весом почти 20 кг.