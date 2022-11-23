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«Такая легкость, прям хочется бежать!» Омские врачи удалили пациентке большую опухоль

Сегодня, 10:49
Фото: 1MI
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Омские врачи удалили женщине опухоль весом около 17 килограммов

Женщина обратилась в больницу с жалобой на пупочную грыжу, а у нее обнаружили опухоль яичника.

По сообщению министерства здравоохранения Омской области, омские онкологи удалили женщине огромную опухоль, весом 16,5 кг.

Летом этого года женщина обратилась в районную больницу с жалобой на пупочную грыжу, с этим же диагнозом врач отправил ее в Омск. Уже была назначена операция, как вдруг на УЗИ врач сообщил об опухоли.

Омичка быстро прошла все необходимые исследования в онкологическом диспансере и получила конечный вердикт — опухоль яичника, которая разрасталась в брюшную полость.

Операция прошла очень хорошо, помимо опухоли врачи удалили грыжу.

«Такая легкость, прям хочется бежать, хочется что-то делать, хочется дышать полной грудью», — так свое состояние после операции описывает омичка.

Заведующий гинекологическим отделением Андрей Доронин отметил, что количество пациенток с огромными опухолями за последний год заметно возросло.

«С уверенностью сказать нельзя, но, похоже, что это некоторый отдаленный эффект эпидемии коронавирусной инфекции», — говорит врач.

Напомним, ранее омские онкологи вырезали женщине опухоль весом почти 20 кг.

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#Юлия Бармина#Общество#Омск#Операция#Опухоль
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