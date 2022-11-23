Суд признал, что омичи не должны платить за кабель «Омскэнерго»

В 2019 году этой историей занялся Следственный комитет. Логика следователей была такой: «кабель прокладывали на бюджетные деньги, „Омскэнерго“ на него не тратился, граждан нельзя два раза заставлять платить за одно и то же». Только за 2017 год, по данным Следкома, омичи переплатили 145 млн рублей. Появилась официальная формулировка, согласно которой «Омскэнерго» включило стоимость кабеля в тариф, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потребителей электроэнергии Омской области». Соответственно было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК, «Мошенничество, совершенное организованной группой или в крупном размере».