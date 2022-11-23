Суд признал, что омичи не должны платить за кабель «Омскэнерго»

Омский областной суд поставил точку в тяжбе публичного акционерного общества «Россети Сибирь» с Региональной энергетической комиссией. О том, как начинался этот спор, мы писали еще в 2019 году. Компания «Омскэлектро» задолжала «Омскэнерго» (местному филиалу «Россетей») огромную сумму — 1,3 млрд рублей. Чтобы закрыть долг, она передала кредитору свой кабель, проложенный в 2009–2012 годах с правого берега Иртыша на левый. Создавался этот объект на деньги из областного бюджета, его стоимость на момент сделки (в 2015 году) составляла 777,9 млн рублей.
Позже «Омскэнерго» включило стоимость кабеля в свою инвестиционную программу на 2016–2020 годы. Этот документ был утверждён в федеральном министерстве энергетики, а затем Региональная энергетическая комиссия на основе той суммы затрат «Омскэнерго», которая была указана в инвестпрограмме, утвердил тариф для потребителей электричества.
В 2019 году этой историей занялся Следственный комитет. Логика следователей была такой: «кабель прокладывали на бюджетные деньги, „Омскэнерго“ на него не тратился, граждан нельзя два раза заставлять платить за одно и то же». Только за 2017 год, по данным Следкома, омичи переплатили 145 млн рублей. Появилась официальная формулировка, согласно которой «Омскэнерго» включило стоимость кабеля в тариф, «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств потребителей электроэнергии Омской области». Соответственно было возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК, «Мошенничество, совершенное организованной группой или в крупном размере».
Как теперь выяснилось, следствие было прекращено летом 2021 года «за отсутствием события преступления». Тем не менее в декабре того же года РЭК отказалась учитывать при расчете тарифа на следующий год расчеты «Омскэнерго» на выкуп того самого кабеля, ПС «Фрунзенская» — ПС «Прибрежная». ПАО «Россети-Сибирь» оспорило это решение через суд, но потерпело неудачу.
«В ходе судебного заседания было доказано, что фактических расходов денежных средств на финансирование инвестпрограммы предприятие не понесло», — объяснили в пресс-службе РЭК.
Таким образом, суд признал, что тариф на электричество должен рассчитываться без учета стоимости кабеля