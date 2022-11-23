Собака в безопасности. Омским волонтерам передали пса из вскрытой машины

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сообщение о запертой в автомобиле собаке поступило 22 ноября, сотрудники выехали на место и установили владельца собаки.
Выяснилось, что мужчина выехал в другой город, а пса по кличке Лаки оставил знакомому на передержку. Тот сказал, что регулярно кормит доверенного питомца и гуляет с ним, а также прогревает салон. У себя дома оставить Лаки он не мог, потому что собственные питомцы такому соседству не рады. Поэтому он и оставил собаку знакомого в его же машине. Участковый сразу вызвал мужчину с работы, но пока тот добирался до места, чтобы объясниться, один из неравнодушных омичей вскрыл автомобиль и достал собаку.
Полиция передала собаку в надежные руки. Сейчас Лаки у волонтеров. Ветеринары осмотрели его, врачебная помощь пострадавшему не потребовалась. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в соцсетях разгорелся скандал по поводу запертой в машине собаки. На улице было холодно, и омичи обеспокоились здоровьем оставленного питомца. На мольбы от местных жителей в соцсетях откликнулся 22-летний парень. Пока неясно, как уладится тот факт, что он вскрыл чужую машину.