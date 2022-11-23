Схему движения еще одного автобуса изменят. Популярный автобус начнет делать крюк

Как сообщила пресс-служба администрации Омска, департамент транспорта изменит с 26 ноября маршрут автобуса№ 61.
61 автобусы продолжат ездить от Солнечного на Гашека, но по левобережью движение будет организовано иначе. Теперь автобус пойдет по улице Степанца в обоих направлениях. Изменят отрезок от улицы Перелета до бульвара Архитекторов. По проспекту Комарова 61 автобус ходить перестанет.
Пообещали, что интервалы движения не изменятся. В будние дни по маршруту № 61 работает 12 автобусов - 5 средних и 7 больших. Интервал движения в час пик 14 минут. В выходные и праздничные дни на маршруте 9 автобусов с интервалом движения 17 минут.