Схему движения еще одного автобуса изменят. Популярный автобус начнет делать крюк

61 автобусы продолжат ездить от Солнечного на Гашека, но по левобережью движение будет организовано иначе. Теперь автобус пойдет по улице Степанца в обоих направлениях. Изменят отрезок от улицы Перелета до бульвара Архитекторов. По проспекту Комарова 61 автобус ходить перестанет.