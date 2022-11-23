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Схему движения еще одного автобуса изменят. Популярный автобус начнет делать крюк

Сегодня, 07:16
Фото: Город55
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В Омске поменяют схему движения одного из важнейших маршрутов

Омский дептранс перенаправит автобус № 61 на другие улицы. С проспекта Комарова маршрут исчезнет.

Как сообщила пресс-служба администрации Омска, департамент транспорта изменит с 26 ноября маршрут автобуса№ 61.

61 автобусы продолжат ездить от Солнечного на Гашека, но по левобережью движение будет организовано иначе. Теперь автобус пойдет по улице Степанца в обоих направлениях. Изменят отрезок от улицы Перелета до бульвара Архитекторов.  По проспекту Комарова 61 автобус ходить перестанет.

Пообещали, что интервалы движения не изменятся. В будние дни по маршруту № 61 работает 12 автобусов -  5 средних и 7 больших. Интервал движения в час пик 14 минут. В выходные и праздничные дни на маршруте 9 автобусов с интервалом движения 17 минут.

Фото: департамент транспорта Омска
На популярном автобусном маршруте в Омске изменилась схема движения
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Транспорт#Пассажирский автобус#Автобусный маршрут#Изменение движения
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