Россиянам выдали в 2022 году втрое больше виз в Испанию, невзирая на санкции

Напомним, ранее стало известно о том, что в итальянском визовом центре принято решение об изменении требований к загранпаспортам россиян. Из информации, опубликованной на официальном портале ведомства, следует, что паспорта со сроками действия менее 10 лет, принимать больше не будут. Необходимы загранпаспорта, сроки действия которых не меньше трех месяцев с момента завершения действия запрашиваемой визы, и выданы они должны быть не более 10 лет назад.