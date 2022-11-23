Россиянам выдали в 2022 году втрое больше виз в Испанию, невзирая на санкции

Корреспонденты Общественной службы новостей пишут об этом со ссылкой на аналитиков авторитетного информагентства Bloomberg. Официальные представители испанского МИД проинформировали недавно о том, что с начала 2022 года россияне получили уже почти 109 тысяч виз. Однако, допандемийной отметки этот показатель не достиг, подчеркнули в профильном ведомстве.
Численность выданных нашим соотечественникам визовых документов четко указывает на тот факт, что в последнее время они стали чаще посещать европейские государства, невзирая на целый ряд санкционных ограничений, с которыми столкнулась Россия.
Напомним, ранее стало известно о том, что в итальянском визовом центре принято решение об изменении требований к загранпаспортам россиян. Из информации, опубликованной на официальном портале ведомства, следует, что паспорта со сроками действия менее 10 лет, принимать больше не будут. Необходимы загранпаспорта, сроки действия которых не меньше трех месяцев с момента завершения действия запрашиваемой визы, и выданы они должны быть не более 10 лет назад.