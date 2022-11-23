«Росэнергоатом» рассказал о самых интенсивных обстрелах со стороны ВСУ

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.
Как отметил Карчаа, 19 ноября всего за 25 минут станция подверглась обстрелу 12 боеприпасами. Такого не было никогда, заявил эксперт, подчеркнув, что раньше в станцию запускали максимум по шесть снарядов.
22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание Украины на необходимость в отведении тяжелого вооружения от Запорожской АЭС. Накануне «Росэнергоатом» предупредил о риске ядерной катастрофы в условиях атак ВСУ по Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Запорожской АЭС близкой к техногенной катастрофе.