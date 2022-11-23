Город55
ГлавноеВсе новости

«Росэнергоатом» рассказал о самых интенсивных обстрелах со стороны ВСУ

Сегодня, 17:54
Фото: pxhere.com
19 и 20 ноября Запорожская АЭС попала под наиболее интенсивные за все время обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление советника генерального директора концерна «Росэнергоатом» Рената Карчаа.

Как отметил Карчаа, 19 ноября всего за 25 минут станция подверглась обстрелу 12 боеприпасами. Такого не было никогда, заявил эксперт, подчеркнув, что раньше в станцию запускали максимум по шесть снарядов.

22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание Украины на необходимость в отведении тяжелого вооружения от Запорожской АЭС. Накануне «Росэнергоатом» предупредил о риске ядерной катастрофы в условиях атак ВСУ по Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию на Запорожской АЭС близкой к техногенной катастрофе.

#Происшествия
Подпишитесь
Земля, элитная недвижимость и бизнес. Что делил экс-депутат Голушко со своей женой
Сегодня, 08:18
Из ямы с кипятком в Омске, куда провалилась девочка, до сих пор откачивают воду
Сегодня, 12:34
В Омске школьница упала в яму с кипятком и попала в больницу с ожогами
Сегодня, 04:02
Суд признал, что омичи не должны платить за кабель «Омскэнерго»
Сегодня, 10:35
Авария за аварией. Жители омских Нефтяников на весь день остались без тепла в морозы
Сегодня, 05:06
Омичи попросили депутата Госдумы помочь отыскать украденного кота Тимофея
Сегодня, 07:42