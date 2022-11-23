Профессор Маслов: КНДР будет испытывать ракеты несмотря на давление

Хи заявила, что источник всех неприятностей в регионе — провокационные действия американцев. При поддержке союзников они на протяжении года «репетировали» здесь ядерную войну, передает Общественная служба новостей.
Историк Алексей Маслов считает, что КНДР — вполне предсказуемое государство. Сейчас оно занимается наращиванием сил для самообороны.
О запусках ракет эта страна предупреждает заранее. Американцам это не нравится. У США так и не получилось договориться о каких-то ограничениях при проведении корейцами испытаний своих снарядов.
Маслов напомнил, что несмотря на заморозку строительства нового полигона, Северная Корея продолжает испытания, наращивая объемы ракетоносителей для ядерного вооружения.
Следует отметить, что абсолютное большинство стран, включая РФ, отдают свои голоса за безъядерный статус этого региона.
Напомним, что 17 ноября Северная Корея запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря. 18 ноября КНДР испытывала межконтинентальную баллистическую ракету Holosun-17. Ответом со стороны Соединенных Штатов и Южной Кореи стали учения ВВС, в которых были задействованы истребители.