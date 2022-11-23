Повышение рождаемости. Семья первого рожденного в 2023 году ребенка получит выплату

Согласно постановлению омской администрации, в целях стимулирования рождаемости и укрепления института семьи, та семья, чей ребенок родится первым в 2023 году получит выплату в размере 20 тыс рублей.
При этом, обязательным условием для получения выплаты является постоянное проживание матери рожденного ребенка на территории Омска.
Для получения денег родители должны обратиться в управление делами администрации Омска через управление общественных отношений с заявлением и необходимыми документами не позднее 6 месяцев с момента рождения ребенка.
Постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.