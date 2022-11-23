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Повышение рождаемости. Семья первого рожденного в 2023 году ребенка получит выплату

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
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В Омске выплатят 20 тысяч рублей семье, чей ребенок родится первым в 2023 году

Постановление о единовременной денежной выплате подписал Сергей Шелест.

Согласно постановлению омской администрации, в целях стимулирования рождаемости и укрепления института семьи, та семья, чей ребенок родится первым в 2023 году получит выплату в размере 20 тыс рублей.

При этом, обязательным условием для получения выплаты является постоянное проживание матери рожденного ребенка на территории Омска.

Для получения денег родители должны обратиться в управление делами администрации Омска через управление общественных отношений с заявлением и необходимыми документами не позднее 6 месяцев с момента рождения ребенка.

Постановление подписал мэр Омска Сергей Шелест.

#Юлия Бармина#Общество#Город#Единовременная выплата#Выплата#Ребенок#Рождение
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