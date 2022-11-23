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Пострадал подросток. В Омске ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

Сегодня, 07:47
Фото: Пресс-служба УМВД Омской области

В Омске водитель сбил девочку-подростка и скрылся

Девочка обратилась за медицинской помощью после ДТП. Водитель сбил ее на пешеходном переходе и поехал дальше. Теперь машину и водителя ищут в полиции.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на несовершеннолетнего пешехода.

Вчера в 16:50 часов в Госавтоинспекцию сообщили о происшествии с пострадавшим ребенком. В районе дома № 12 по Сибирскому проспекту неизвестный автомобиль сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по «зебре». Водитель после происшествия скрылся, а девочка обратилась за медицинской помощью.

Полиция просит сообщить по телефонам 79-33-90 или 102, если вам что-то известно об этом происшествии или местонахождении водителя. 

Отметим, что за последнее время участились случаи, когда водители сбивают детей на переходах. Пожалуйста, используйте светоотражающие элементы на одежде и сумках, чтобы помочь уберечься себе и своим детям. Зимой темнеет рано.

Решил не сообщать. Стало известно, кто сбил 13-летнего омича и скрылся
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#Омск#Происшествия#Новости#ГИБДД#Авария#Водитель#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Дарья Зыкова
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