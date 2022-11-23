Популярный омский кинотеатр сдают в аренду за полмиллиона рублей

В Омске собираются сдать в аренду помещения киноцентра «Вавилон». Соответствующее объявление появилось на портале МЛСН.
Для долгосрочной аренды предоставляют помещения, расположенные на площади в 500 квадратных метров. Они находятся на полуподвальном этаже.
Владелец готов сдать часть помещений или даже рассмотреть вариант продажи. Стоимость месяца аренды составляет 500 тыс рублей при расчете 1 тыс рублей за квадратный метр.
Высота потолков составляет 3.2 метра. Есть два входа, круглосуточный доступ в помещение и санузлы. Есть возможность расширения и аренды дополнительных помещений.
«Можно использовать, как готовый бизнес — кинотеатр, смело организовать закрытый клуб, ресторан, ночное развлекательное заведение», — говорится в объявлении.