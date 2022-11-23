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Популярный омский кинотеатр сдают в аренду за полмиллиона рублей

Сегодня, 03:42
Фото: 1MI

В Омске хотят сдать в аренду часть кинотеатра «Вавилон»

Сдается 500 метров кинотеатра «Вавилон» за 500 тысяч рублей.

В Омске собираются сдать в аренду помещения киноцентра «Вавилон». Соответствующее объявление появилось на портале МЛСН.

Для долгосрочной аренды предоставляют помещения, расположенные на площади в 500 квадратных метров. Они находятся на полуподвальном этаже.

Владелец готов сдать часть помещений или даже рассмотреть вариант продажи. Стоимость месяца аренды составляет 500 тыс рублей при расчете 1 тыс рублей за квадратный метр.

Высота потолков составляет 3.2 метра. Есть два входа, круглосуточный доступ в помещение и санузлы. Есть возможность расширения и аренды дополнительных помещений.

«Можно использовать, как готовый бизнес — кинотеатр, смело организовать закрытый клуб, ресторан, ночное развлекательное заведение», — говорится в объявлении.

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#Вероника Жукова#Общество#Город#Новости#Омск#Аренда#Кинотеатр
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