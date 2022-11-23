Попалась на удочку «коллег». Омская сотрудница банка перевела аферистам крупную сумму

На следующий день ей поступил звонок от «сотрудника банка», который рассказал, что на женщину пытаются оформить кредит. Затем ей начали звонить «полицейские», «сотрудники следственного комитета» и «сотрудники Центробанка России». И все они говорили о том, что необходимо срочно перевести все сбережения на «безопасный счет».