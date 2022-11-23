Попалась на удочку «коллег». Омская сотрудница банка перевела аферистам крупную сумму

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратила 59-летняя омичка, которая стала жертвой мошенников. Женщина работает начальником отдела в одном из банков, но при этом не поняла, что общается с ненастоящими сотрудниками банка.
Накануне омичке позвонил неизвестный и сообщил, что ее справка 2-НДФЛ готова. Для её получения необходимо продиктовать код из сообщения. Несмотря на то, что женщина не заказывала справку, она все равно продиктовала код.
На следующий день ей поступил звонок от «сотрудника банка», который рассказал, что на женщину пытаются оформить кредит. Затем ей начали звонить «полицейские», «сотрудники следственного комитета» и «сотрудники Центробанка России». И все они говорили о том, что необходимо срочно перевести все сбережения на «безопасный счет».
Женщина их послушала и перевела 791 тыс рублей на указанные счета. Только после этого она поняла, что стала жертвой аферистов.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, а сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства преступления.