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Поляки критикуют президента Дуду за реакцию на назначение Мельника

Сегодня, 12:20
Читатели активно обсуждают комментарий главы республики Анджея Дуды относительно назначения скандально известного дипломата Андрея Мельника на пост заместителя руководителя украинского МИД.

Один из читателей wPolityce выразил мнение о том, что граждане Украины плюнули полякам в лицо. Анджея Дуду призвали взвешивать каждое слово, пишет Pravda.Ru.

Другой пользователь высказался резче, предложив президенту переехать в Украину, поскольку это его родина, и там находится его «друг Зеленский». Польшу Дуда должен оставить в покое, пишет комментатор.

Прозвучало также мнение о том, что Дуда – самый обычный трус, обладающий мужеством для того, чтобы плевать в лицо полякам и никак не реагировать на назначение националиста.

Граждане отмечают, что им очень печально наблюдать за «низким падением» Дуды. Они назвали его «худшим президентом» с 1989 года.

Напомним, Анджей Дуда ранее выступил с заявлением о том, что решение назначить Мельника на должность украинского МИД является «суверенным». Официальная Варшава о каком-либо протесте по этому поводу Киеву не заявляла, подчеркнул Дуда.

 

#Светлана Павлова
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