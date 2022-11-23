Поляки критикуют президента Дуду за реакцию на назначение Мельника

Один из читателей wPolityce выразил мнение о том, что граждане Украины плюнули полякам в лицо. Анджея Дуду призвали взвешивать каждое слово, пишет Pravda.Ru.
Другой пользователь высказался резче, предложив президенту переехать в Украину, поскольку это его родина, и там находится его «друг Зеленский». Польшу Дуда должен оставить в покое, пишет комментатор.
Прозвучало также мнение о том, что Дуда – самый обычный трус, обладающий мужеством для того, чтобы плевать в лицо полякам и никак не реагировать на назначение националиста.
Граждане отмечают, что им очень печально наблюдать за «низким падением» Дуды. Они назвали его «худшим президентом» с 1989 года.
Напомним, Анджей Дуда ранее выступил с заявлением о том, что решение назначить Мельника на должность украинского МИД является «суверенным». Официальная Варшава о каком-либо протесте по этому поводу Киеву не заявляла, подчеркнул Дуда.