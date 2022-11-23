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Омичи попросили депутата Госдумы помочь отыскать украденного кота Тимофея

Сегодня, 07:42
Фото: 1MI

Омичи попросили Оксану Фадину помочь найти украденного кота

Несколько дней назад из магазина в поселке Южный украли кота, который был всеобщим любимцем.

В начале недели в паблике «Омск ВК» омич Егор Соколов сообщил, что в минувшее воскресенье неизвестный мужчина в военной форме украл кота Тимофея из магазина «Странник» в поселке Южный. Автор поста попросил незнакомца «проявить человечность и вернуть любимца на место» либо хотя бы сообщить, где находится кот, чтобы хозяева могли его забрать.

Истрия получила необычное продолжение. Омичи обратились в телеграм-канал к депутату Госдумы Оксане Фадиной с просьбой найти украденного кота. Они объяснили, что животное мог забрать мобилизованный в военную часть, как талисман. Своими силами кота найти не получилось.

«Кот был общим любимцем, теперь неизвестно, какая судьба у несчастного животного», — возмутились омичи.

Ответа от депутата Госдумы и экс-мэра Омска Оксаны Фадиной пока не последовало.

Отметим, что в России уже известны случаи, когда с мобилизованными на учения отправлялись животные, однако их не похищали, а брали с собой из дома вместе с личными вещами.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Оксана Фадина#Кот#Магазин
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