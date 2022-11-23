Омичи попросили депутата Госдумы помочь отыскать украденного кота Тимофея

В начале недели в паблике «Омск ВК» омич Егор Соколов сообщил, что в минувшее воскресенье неизвестный мужчина в военной форме украл кота Тимофея из магазина «Странник» в поселке Южный. Автор поста попросил незнакомца «проявить человечность и вернуть любимца на место» либо хотя бы сообщить, где находится кот, чтобы хозяева могли его забрать.
Истрия получила необычное продолжение. Омичи обратились в телеграм-канал к депутату Госдумы Оксане Фадиной с просьбой найти украденного кота. Они объяснили, что животное мог забрать мобилизованный в военную часть, как талисман. Своими силами кота найти не получилось.
«Кот был общим любимцем, теперь неизвестно, какая судьба у несчастного животного», — возмутились омичи.
Ответа от депутата Госдумы и экс-мэра Омска Оксаны Фадиной пока не последовало.
Отметим, что в России уже известны случаи, когда с мобилизованными на учения отправлялись животные, однако их не похищали, а брали с собой из дома вместе с личными вещами.