Омичи попросили депутата Госдумы помочь отыскать украденного кота Тимофея

В начале недели в паблике «Омск ВК» омич Егор Соколов сообщил, что в минувшее воскресенье неизвестный мужчина в военной форме украл кота Тимофея из магазина «Странник» в поселке Южный. Автор поста попросил незнакомца «проявить человечность и вернуть любимца на место» либо хотя бы сообщить, где находится кот, чтобы хозяева могли его забрать.