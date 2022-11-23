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Новогодние каникулы — 2023: где живут Дед Мороз и Снегурочка?

Сегодня, 17:53
Новогодние каникулы — это удивительное время, наполненное предвкушением праздника и ощущением чудес. В нашей стране есть много мест, где можно провести этот праздник.

Общественная служба новостей делится вариантами, где можно праздничные дни. Так, можно прямиком отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. С 1999 года Дедушка живет там в своей резиденции и принимает письма с пожеланиями детей. Его резной терем находится в лесу. Детям не придется там скучать — рядом с домом Деда Мороза есть много интересного — аттракционы, кузница, мини-зоопарк и музей новогодней игрушки.

Снегурочка живет в Костроме, в историческом центре города. Ее резиденция скромнее, чем у Деда Мороза. Однако здесь не менее интересно. В гостях у Снегурочки можно встретить сказочных персонажей — кота Баюна и домового. Для детей здесь проводят познавательные экскурсии, игры и конкурсы.

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