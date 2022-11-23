Новогодние каникулы — 2023: где живут Дед Мороз и Снегурочка?

Общественная служба новостей делится вариантами, где можно праздничные дни. Так, можно прямиком отправиться в гости к Деду Морозу в Великий Устюг. С 1999 года Дедушка живет там в своей резиденции и принимает письма с пожеланиями детей. Его резной терем находится в лесу. Детям не придется там скучать — рядом с домом Деда Мороза есть много интересного — аттракционы, кузница, мини-зоопарк и музей новогодней игрушки.