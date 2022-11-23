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Не удовлетворили. Проститутки обманули омского работника ТГК-11 на 64 тысячи рублей

Сегодня, 09:55
Фото: 1MI
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В Омске работник ТЭЦ лишился 64 тысяч рублей, пытаясь заказать проститутку

По факту этого мошенничества уже возбуждено уголовное дело.

Приятно и расслабленно хотел провести вечер 50-летний оператор очистных сооружений одной из омских ТЭЦ, которая входит в ТГК-11. Чтобы не коротать время в одиночестве, омич решил пригласить даму с низкой социальной ответственностью.

«Во вторник, 22 ноября, мужчина зашел на сайт с интимными объявлениями и решил заказать проститутку. После общения с неизвестными омич перевел деньги», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Вот только ни милой барышни, ни возврата денег кавалер так и не дождался и был вынужден обратиться в полицию. В итоге вечер с несостоявшимися интимными утехами закончился потерей 64 тысяч рублей.

В данный момент по данному факт уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что милых дам омич искал на сайте «SEXRADAR Omsk».

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Россия#Уголовное дело#Криминал#Проститутка#Мошенничество
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