Минус сотка: мошенники обчистили жительницу Ростова с помощью анонимайзера

«Села за комп, думаю, буду искать на магазин управу. Для начала зашла на их сайт, чтоб ссылку скопировать для жалобы в Роспотреб. И вижу — а ссылка-то не та. Похожа, но блин не та, по которой я заказ с телефона сделала!», — поделилась девушка в соцсетях.