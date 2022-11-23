Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что около 114 тыс. семей сможет перейти на единое детское пособие с нового года. Хотя это и не обязательно, можно получать деньги как раньше, если ребенок в семье появился до 2023 года. Семьи, в которых дети родятся уже в новом году, будут получать объединенные выплаты.
«Единое пособие не является новой отдельной выплатой. Оно объединит действующие меры поддержки семей с детьми — от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Единое пособие будет назначаться на основании одного заявления «, — сообщила Марина Суворова.
Универсальное пособие объединит 6 действующих мер социальной поддержки:
При назначении «детских» размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для детей.
При назначении пособия по беременности размер тоже составит 50%, 75% или 100%, но уже от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения
В 2022 году размер прожиточного минимума для детей — 12 841 рублей, а для трудоспособного населения — 13 554 рублей. В 2023 году размер прожиточного минимума для различных социально-демографических групп пообещали увеличить.