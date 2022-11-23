Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что около 114 тыс. семей сможет перейти на единое детское пособие с нового года. Хотя это и не обязательно, можно получать деньги как раньше, если ребенок в семье появился до 2023 года. Семьи, в которых дети родятся уже в новом году, будут получать объединенные выплаты.