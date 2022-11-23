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Меньше бумаг. В Омской области пересмотрят пособия для детей и будущих мам

Сегодня, 10:12
Фото: 1MI
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Омским семьям с низкими доходами сделают единое пособие для детей и беременных женщин

Омичам можно выбрать: оставить, как было, или перейти на новый формат получения «детских». С 1 января будет несколько вариантов, как именно будут поступать деньги.

Пресс-служба Минтруда Омской области сообщила, что около 114 тыс. семей сможет перейти на единое детское пособие с нового года. Хотя это и не обязательно, можно получать деньги как раньше, если ребенок в семье появился до 2023 года. Семьи, в которых дети родятся уже в новом году, будут получать объединенные выплаты.

«Единое пособие не является новой отдельной выплатой. Оно объединит действующие меры поддержки семей с детьми — от беременности женщины до исполнения 17 лет ребенку. Единое пособие будет назначаться на основании одного заявления «, — сообщила Марина Суворова.

Универсальное пособие объединит 6 действующих мер социальной поддержки:

  • ежемесячное пособие для вставших на учет в ранние сроки беременности;
  • пособие по уходу за ребенком для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на время нетрудоспособности и в связи с материнством;
  • ежемесячные выплаты при рождении ребенка и до 3 лет. Имеются в виду 2 выплаты: при рождении 1-го ребенка и при рождении 3-его и последующих детей;
  • ежемесячную выплату от 3 до 7 лет;
  • ежемесячную выплату от 8 до 17 лет.

При назначении «детских» размер пособия будет зависеть от дохода семьи и составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума для детей.

При назначении пособия по беременности размер тоже составит 50%, 75% или 100%, но уже от регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения

В 2022 году размер прожиточного минимума для детей — 12 841 рублей, а для трудоспособного населения — 13 554 рублей.  В 2023 году размер прожиточного минимума для различных социально-демографических групп пообещали увеличить.

#Омск#Общество#Новости#Омская область#Минтруд#Пособие#Беременность#Дети#Дарья Зыкова
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