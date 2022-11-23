Купила в Интернете. Омичку осудили на 3 месяца за поддельные документы

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Любинском районном суде 21-летнюю девушку признали виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ «использование заведомого поддельного удостоверения».
Экзамен на право управления автомобилем девушка «завалила» еще в сентябре 2021 года и решила приобрести поддельные права в сети Интернет. Права «оформили» на ее имя.
Почти год спустя ее остановили в Любинском районе для обычной проверки документов. Не повезло. Инспектор ДПС понял, что права фальшивые.
Девушка раскаялась в преступлении. Суд назначил ей наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. Смягчающими обстоятельствами стал маленький ребенок и сотрудничество со следствием.