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Купила в Интернете. Омичку осудили на 3 месяца за поддельные документы

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI
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В Омске девушке вынесли приговор со сроком за езду с фальшивыми правами

Омичка купила водительские права после того, как не смогла сдать экзамен. Фальшивку выявили на трассе, девушка пошла под суд.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в Любинском районном суде 21-летнюю девушку признали виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ «использование заведомого поддельного удостоверения».

Экзамен на право управления автомобилем девушка «завалила» еще в сентябре 2021 года и решила приобрести поддельные права в сети Интернет. Права «оформили» на ее имя.

Почти год спустя ее остановили в Любинском районе для обычной проверки документов. Не повезло. Инспектор ДПС понял, что права фальшивые.

Девушка раскаялась в преступлении. Суд назначил ей наказание в виде 3 месяцев ограничения свободы. Смягчающими обстоятельствами стал маленький ребенок и сотрудничество со следствием.

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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Новости#Омская область#ГИБДД#Уголовное дело#Подделка#Водительские права#Экзамен
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