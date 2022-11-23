Как из овсяных хлопьев приготовить маску для лица

Для сухой кожи подходит маска из овсянки с авокадо. Из плода нужно вытащить косточку и извлечь мякоть. После этого необходимо размять массу и добавить к ней 30 грамм овсянки. Далее на водяной бане нужно растопить мед, пока он не станет жидким. Когда мед остынет до комнатной температуры, нужно добавить его к массе из овсянки с авокадо. На заключительном этапе в смесь добавляется чайная ложка оливкового масла.