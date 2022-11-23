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Как из овсяных хлопьев приготовить маску для лица

Сегодня, 04:20
Привычную нам овсянку можно использовать в косметических целях. Этот недорогой продукт может существенно улучшить состояние кожи лица.

Общественная служба новостей делится рецептом приготовления маски из овсяных хлопьев в домашних условиях.

В овсянке содержатся цинк, витамины B и E, марганец и железо. Все эти микроэлементы обеспечивают коже упругость и эластичность, помогают справиться с отеками и воспалениями.

Перед нанесением маски ее нужно протестировать на небольшом участке кожи, чтобы избежать аллергии.

Для сухой кожи подходит маска из овсянки с авокадо. Из плода нужно вытащить косточку и извлечь мякоть. После этого необходимо размять массу и добавить к ней 30 грамм овсянки. Далее на водяной бане нужно растопить мед, пока он не станет жидким. Когда мед остынет до комнатной температуры, нужно добавить его к массе из овсянки с авокадо. На заключительном этапе в смесь добавляется чайная ложка оливкового масла.

Для жирной кожи маска готовится также из жидкого меда (30 миллилитров), сока 1 лимона и овсяной крупы (40 грамм).

Для нормальной и комбинированной кожи подойдет маска из меда, натурального йогурта, овсянки и нескольких капель оливкового масла.

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