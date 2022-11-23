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Эксперт рассказал о возможности грудного вскармливания после маммопластики

Сегодня, 17:52
Самой лучшей пищей для новорожденного является грудное молоко. Однако у женщин, которые до беременности сделали пластику груди, возникают вопросы о безопасности кормления в такой ситуации.

Пластический хирург Артур Дзотоцоев рассказал Общественной службе новостей об особенностях грудного вскармливания для матерей с имплантами.

Позиция современной медицины такова, что кормить грудью после маммопластики безопасно и для матери, и для ребенка. Так, место установки импланты никаким образом не влияет на процесс вскармливания. Молочные протоки после операции полностью восстанавливаются. Однако важно, чтобы процедура была проведена правильно. На качество молока они также не влияют.

Специалисты предупреждают, что чрезмерно большие импланты могут повлиять на отток молока. Это приводит к его застою. Также из-за давления импланта на молочную железу у молодой матери может возникнуть ощущение наполненности молоком. Для организма это сигнал — нужно производить меньше молока.

Таким образом, грудное вскармливание после маммопластики является вполне безопасным.

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