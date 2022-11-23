Эксперт рассказал о возможности грудного вскармливания после маммопластики

Позиция современной медицины такова, что кормить грудью после маммопластики безопасно и для матери, и для ребенка. Так, место установки импланты никаким образом не влияет на процесс вскармливания. Молочные протоки после операции полностью восстанавливаются. Однако важно, чтобы процедура была проведена правильно. На качество молока они также не влияют.