Для пенсионеров с небольшой зарплатой предлагают индексировать пенсию

Глава Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский в беседе с Общественной службой новостей пояснил опасения Пенсионного фонда.
Основная причина снижения страховых выплат в случае индексации — ограниченность объема ПФР.
Пенсионеры, у которых низкая зарплата, после индексации их пенсий могут уйти с работы. Таким образом, опасения ПФР можно объяснить.
Рязанский отметил, что категория работающих пенсионеров достаточно неоднородна — есть те, кто нуждается в деньгах. А есть и пенсионеры, которые работают не из-за денег, а по призванию. Для нуждающихся пенсионеров, по мнению Рязанского, пенсию можно индексировать.