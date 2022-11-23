Для пенсионеров с небольшой зарплатой предлагают индексировать пенсию

Рязанский отметил, что категория работающих пенсионеров достаточно неоднородна — есть те, кто нуждается в деньгах. А есть и пенсионеры, которые работают не из-за денег, а по призванию. Для нуждающихся пенсионеров, по мнению Рязанского, пенсию можно индексировать.