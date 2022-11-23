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Для пенсионеров с небольшой зарплатой предлагают индексировать пенсию

Сегодня, 17:50
Если начать индексировать страховые пенсии для работающих пенсионеров, то выплаты для неработающих пенсионеров снизятся. Также для этих целей потребуется дополнительно 500 миллиардов рублей. Об этом заявили представители ПФР.

Глава Союза пенсионеров РФ Валерий Рязанский в беседе с Общественной службой новостей пояснил опасения Пенсионного фонда.

Основная причина снижения страховых выплат в случае индексации — ограниченность объема ПФР.

Пенсионеры, у которых низкая зарплата, после индексации их пенсий могут уйти с работы. Таким образом, опасения ПФР можно объяснить.

Рязанский отметил, что категория работающих пенсионеров достаточно неоднородна — есть те, кто нуждается в деньгах. А есть и пенсионеры, которые работают не из-за денег, а по призванию. Для нуждающихся пенсионеров, по мнению Рязанского, пенсию можно индексировать.

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