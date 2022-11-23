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Диетолог Мещерякова назвала самые вредные пп-продукты

Сегодня, 12:36
Нутрициолог и диетолог Татьяна Мещерякова дала журналистам интервью, в котором проинформировала о продуктах «правильного питания», несущих потенциальную опасность организму человека при употреблении их в больших объемах.

Общественная служба новостей пишет, что плохим помощником для желающих похудеть является авокадо. Этот фрукт содержит в себе до 400 калорий в зависимости от размера, пишет Общественная служба новостей.

Мещерякова развенчала также миф о том, что похудению способствует шпинат. Диетолог акцентировала внимание на том, что содержащаяся в этой зелени щавелевая кислота приводит к проблемам с почками и нарушает полноценное функционирование органов ЖКТ.

Собственно, по этой же причине врач рекомендует не злоупотреблять такой крупой как киноа. По словам Мещеряковой, употребление красного мяса и говядины в больших количествах почти всегда влечет за собой нарушения в обмене минералов и жиров.

Нутрициолог не советует также чаще, чем раз в месяц включать в свой рацион марлин, макрель, пангасиус и тунец. Указанные продукты питания насыщены ртутью и свинцом, пояснила Мещерякова. Небезопасны также орехи – превышение допустимых количеств несет угрозу печени и поджелудочной железе, предупредила врач.

Диетолог Елена Соломатина проинформировала в свою очередь о пользе регулярного употребления воды с лимоном. Этот напиток способствует улучшению процессов пищеварения и поддержки эластичности сосудов, а наряду с этим укрепляет иммунитет, резюмировала Соломатина. 

 

#Светлана Павлова
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