Чертова долина, каньоны и меловые горы — чем интересен Иловлинский район

Кроме рек и меловых гор туристам часто показывают в станице Трехостровской ритуальный объект, который остался здесь от древних скифов, живших на территории региона в VIII–IX веках до нашей эры, — «Чертову долину». Это курган высотой три метра и диаметром 200 метров. Окружен он рвом шириной 30 метров. Вероятно, ров был заполнен водой. Само святилище представляло собой огромную печь. На глубину трех метров туда закладывались дубы, а затем засыпали известняком и поджигали. Процесс тления мог длиться несколько лет. Дым разносился на многие километры вокруг. Археологи выяснили, что верхние слои земли скрывали древний храм бога огня Агни.