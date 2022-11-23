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Будет где согреться. В Омске появились новые теплые остановки

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
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В 2022 году в Омске установили шесть новых остановок: три теплых и три открытых

Остановочные комплексы появились в Октябрьском округе.

По сообщению омской администрации, в 2022 году в Октябрьском округе Омска установили шесть новых остановок. Три из них теплые, а три открытые.

В ведомстве отметили, что это не просто остановки, а полноценные павильоны с необходимыми для омичей товарами, включая аптеку и кулинарию. Внутри находятся деревянные скамейки, панорамные окнами, видеоэкраны с информацией для пассажиров, теплоконвекторы, а также зарядные устройства.

Новые остановочные комплексы установили на остановках «ДК «Рубин», «ул. Л. Чайкиной» (с двух сторон), «ДК «Баранова», «Поликлиника» и «Рынок».

#Юлия Бармина#Город#Омск#Остановка
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