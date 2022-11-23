Больница в Омской области закупит на 717 тысяч рублей неожиданную интернет-услугу

На портале государственных закупок «ГИС Торги» появилась информация о неожиданном аукционе. Калачинская районная больница желает потратить 717 тыс. рублей за год использования VPN-сервиса. Это по 59 с лишним тысяч в месяц. Принятые заявки рассмотрят 6 декабря, прием заявок уже стартовал.
В закупке две позиции. Одна на скромные 6,5 тыс. рублей в месяц, за эти деньги больница хочет получить VPN-сеть с пропускной способностью не меньше 2 Мбит в секунду. Второй лот — сеть со скоростью не менее 10 Мбит, за него Калачинская ЦРБ готова заплатить 53,2 тыс. рублей. Организована закупка на внутренние средства больницы.
Отметим, что 717 тыс. рублей — это максимальная ставка. Для чего Калачинской ЦРБ мог понадобиться сервис, скрывающий изначальный интернет-адрес пользователя, в документации закупки не уточняется.