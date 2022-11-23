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Больница в Омской области закупит на 717 тысяч рублей неожиданную интернет-услугу

Сегодня, 06:47
Фото: Город55
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Омской больнице по какой-то причине понадобился мощный VPN за 717 тысяч рублей в год.

На портале государственных закупок «ГИС Торги» появилась информация о неожиданном аукционе. Калачинская районная больница желает потратить 717 тыс. рублей за год использования VPN-сервиса. Это по 59 с лишним тысяч в месяц. Принятые заявки рассмотрят 6 декабря, прием заявок уже стартовал.

В закупке две позиции. Одна на скромные 6,5 тыс. рублей в месяц, за эти деньги больница хочет получить VPN-сеть с пропускной способностью не меньше 2 Мбит в секунду. Второй лот — сеть со скоростью не менее 10 Мбит, за него Калачинская ЦРБ готова заплатить 53,2 тыс. рублей. Организована закупка на внутренние средства больницы.

Отметим, что 717 тыс. рублей — это максимальная ставка. Для чего Калачинской ЦРБ мог понадобиться сервис, скрывающий изначальный интернет-адрес пользователя, в документации закупки не уточняется.

Фото: ГИС Торги
#Дарья Зыкова#Медицина#Новости#Омская область#Калачинск#Закупки#Аукцион#Интернет
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