Больница в Омской области закупит на 717 тысяч рублей неожиданную интернет-услугу

В закупке две позиции. Одна на скромные 6,5 тыс. рублей в месяц, за эти деньги больница хочет получить VPN-сеть с пропускной способностью не меньше 2 Мбит в секунду. Второй лот — сеть со скоростью не менее 10 Мбит, за него Калачинская ЦРБ готова заплатить 53,2 тыс. рублей. Организована закупка на внутренние средства больницы.