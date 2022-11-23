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22 ноября — день памяти преподобной Матроны Константинопольской

Сегодня, 04:21
Ежегодно 22 ноября верующие поминают преподобную Матрону Константинопольскую.

Общественная служба новостей делится историей этой святой.

Матрона Константинопольская жила в V веке. В юности ее выдали замуж за знатного и богатого человека, которому она родила дочь. Однако со временем женщина поняла, что ее призвание — служить Господу.

Много времени проводила Матрона в молитвах и посещала храмы. Она становилась в более строгой к себе, отказываясь от мирских радостей и плотских утех. Муж Матроны не разделял ее стремлений, из-за чего супруги часто ссорились.

Тогда она решила кардинально поменять жизнь — приняла монашеский подвиг, облачилась в мужское одеяние и скрылась в мужском монастыре. Монахи принимали ее за евнуха Вавилу. Когда обман раскрылся, Матрону направили на послушание в женский монастырь. Со временем она стала его игуменьей.

По традиции на Матренин день принято перебирать шкафы и разбирать всю одежду. Старое — выбрасывать, а ненужное и хорошее — отдавать бедным. Считается, что в этот день нужно помириться со всеми, с кем находишься в ссоре. От тяжелой работы по дому лучше воздержаться.

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