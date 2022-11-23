22 ноября — день памяти преподобной Матроны Константинопольской

По традиции на Матренин день принято перебирать шкафы и разбирать всю одежду. Старое — выбрасывать, а ненужное и хорошее — отдавать бедным. Считается, что в этот день нужно помириться со всеми, с кем находишься в ссоре. От тяжелой работы по дому лучше воздержаться.