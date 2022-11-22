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Жители уральского города Верхняя Салда вновь будут ходить в масках

Сегодня, 11:36
Взрослых жителей города Верхняя Салда Свердловской области вновь обяжут ходить в масках в связи с ростом заболевания гриппом и ОРВИ.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные портала «Всалде», это сделано в рамках дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Взрослые обязаны соблюдать масочный режим, посещая медицинские и оздоровительные учреждения, отделы соцзащиты и учебные заведения.

Такое решение главным государственным санитарным врачом по ряду районов области Юрием Барминым было принято в связи с тем, что в Верхней Салде за неделю был превышен пороговый уровень заболеваемости простудными инфекциями на четыре процента. Заболело 311 человек.

 

#Светлана Павлова
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