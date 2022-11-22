Возле Тюмени появится современный снежный полигон

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию, озвученную изданию возглавляющим Главное региональное управление строительства Павлом Переваловым, на территории полигона могли бы вместиться несколько футбольных полей. Он расположен около Воронинских горок.
В минувшем году снег свозился на полигон на Велижанском тракте и на полигон на улице Тополиная.
На новом полигоне площадью 74 тысячи квадратных метров могут разместиться 500 тысяч кубометров снега. Его количество будет подсчитываться автоматически специальной системой. На нем будет собираться талая вода и предварительно грубо очищаться от мусора. Затем она окажется в городской канализации, где будет произведена ее глубокая очистка.
Но на сельских территориях снег просто сталкивается на обочину.
Когда идет сильный снегопад, убираются, прежде всего, те улицы Тюмени, где большое движение транспорта. Дороги здесь обрабатываются без применения химреагентов. На них высыпается соленая смесь.