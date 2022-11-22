Возле Тюмени появится современный снежный полигон

На новом полигоне площадью 74 тысячи квадратных метров могут разместиться 500 тысяч кубометров снега. Его количество будет подсчитываться автоматически специальной системой. На нем будет собираться талая вода и предварительно грубо очищаться от мусора. Затем она окажется в городской канализации, где будет произведена ее глубокая очистка.