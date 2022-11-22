В Сахалинской области приглашают всех желающих стать добровольными защитниками Родины

Стать добровольцем могут граждане старше 18 лет, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, но считают, что могут и готовы защищать своё Отечество. И они приходят в военкомат не по повестке, как мобилизованные, а по своей воле, желая выполнить свою конституционную обязанность и отдать долг Отечеству.