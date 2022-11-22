В омской администрации рассказали, чем будут обрабатывать дороги от гололеда

По сообщению пресс-центра администрации города Омска, городские дорожники рассказали, чем обрабатывают дороги от гололеда.
Для ликвидации и предотвращения гололеда городское дорожное управление закупило 91,1 тыс тонн противогололедных материалов.
В основном это пескосоляная смесь, к началу сезона ее объем составил 78,7 тыс тонн, 10 тыс тонн при этом уже израсходовали. Помимо этого дороги будут засыпать чистым песком и биохимическим реагентом.
«Сейчас для устранения гололеда на дорогах используем пескосоляную смесь, это обусловлено погодными условиями, которые наблюдаются в регионе, — сообщил главный инженер бюджетного учреждения города Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ Антон Глебов. — В дальнейшем также планируем применение биохимического реагента: по опыту прошлых лет он хорошо себя показал на наших дорогах.»
Напомним, ранее от жителей Омска поступила жалоба. Омичи попросили администрацию не сыпать реагенты на дороги, так как из-за этого у них гниет обувь, автомобили, портится настроение и растаскивается грязь.
Но несмотря на все претензии, на сегодняшний день отказаться от противогололедных материалов невозможно, поскольку только это может спасти омичей от повсеместного обледенения. Это просто необходимо для создания условий безопасного и безаварийного движения на дорогах.