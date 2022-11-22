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В Омске собираются радикально решить вопрос с отловом бездомных собак

Сегодня, 02:26
Фото: 1MI

В Омске хотят создать сеть муниципальных приютов для бездомных собак

Было бы хорошо оставлять собак в приютах, но из-за федерального законодательства это пока невозможно сделать.

Директор муниципального приюта для животных Евгений Вольф выразил свое мнение по ситуации с возвращением в городскую среду отловленных бездомных собак, сообщает «Вечерний Омск». Он считает, что собак выпускать не нужно, и будет лучше если после отлова они будут находиться в приюте. Однако реализовать это на практике не так просто.

«Муниципальный приют для животных работает в соответствии с федеральным законом № 498 „Об ответственном обращении с животными“ по системе „отлов — стерилизация/кастрация — вакцинация — возврат в среду обитания“, — уточнил Евгений Вольф. — По закону мы обязаны возвращать собак на прежнее место обитания, то есть в границы города».

Начальник отдела коммунально-бытового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Алена Туренко рассказала, что собирается сделать городская администрация, чтобы решить ситуацию с собаками. Ранее она стала напряженной из-за нехватки необходимых препаратов для отлова.

«Чтобы изменить ситуацию, необходимо внести поправки в федеральное законодательство, — объяснила Алена Туренко. — В частности, мы предлагаем создать сеть муниципальных приютов, где бездомных собак будут содержать пожизненно».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Евгений Вольф#Бродячие собаки#Бездомные собаки#Приют для животных#Приют для собак
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