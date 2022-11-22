В Омске собираются радикально решить вопрос с отловом бездомных собак

Директор муниципального приюта для животных Евгений Вольф выразил свое мнение по ситуации с возвращением в городскую среду отловленных бездомных собак, сообщает «Вечерний Омск». Он считает, что собак выпускать не нужно, и будет лучше если после отлова они будут находиться в приюте. Однако реализовать это на практике не так просто.