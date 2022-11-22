В пресс-службе омского Водоканала объявили о ремонте на водопроводе. Работы запланировали на ближайший четверг, 24 ноября, и в течение всего этого дня жители некоторых районов города лишатся доступа к холодной воде.
Так, на время работ по монтажу водомерного узла на ВНС-649 на 4-й Кордной, 48 холодной воды не будет с 9 до 15 часов по следующим адресам:
Машина с питьевой водой будет установлена с 09:00 до 15:00 по адресу: ул. 4-я Кордная, 48.
В тот же день холодную воду на весь день отключат в Нефтяниках. Работы будут вестись по адресу 2-я Поселковая — 3-я Заозерная с 10:00 до 22:00, и в это время воды не будет по адресам:
Машина с питьевой водой в этом районе не запланирована, уточнили в пресс-службе Водоканала. В компании приносят абонентам извинения за неудобства.