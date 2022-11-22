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Сухие дни. Омичей предупредили о массовом отключении воды

Сегодня, 05:25
Фото: отключение воды в омске / 1MI
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В Омске из-за ремонта весь день не будет холодной воды

Воду отключат уже в этот четверг, 24 ноября.

В пресс-службе омского Водоканала объявили о ремонте на водопроводе. Работы запланировали на ближайший четверг, 24 ноября, и в течение всего этого дня жители некоторых районов города лишатся доступа к холодной воде.

Так, на время работ по монтажу водомерного узла на ВНС-649 на 4-й Кордной, 48 холодной воды не будет с 9 до 15 часов по следующим адресам:

  • ул. 3-я Кордная, 23;
  • ул. 4-я Кордная, 48, 52, 54.

Машина с питьевой водой будет установлена с 09:00 до 15:00 по адресу: ул. 4-я Кордная, 48.

В тот же день холодную воду на весь день отключат в Нефтяниках. Работы будут вестись по адресу 2-я Поселковая — 3-я Заозерная с 10:00 до 22:00, и в это время воды не будет по адресам:

  • ул. 2-я Поселковая,  12к1
  • Частные дома по улицам 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я Заозерная
  • Водоразборные колонки по адресам: 3-я Заозерная — Волкова, 5-я Заозерная — Волкова, 6-я Заозерной –Волкова.

Машина с питьевой водой в этом районе не запланирована, уточнили в пресс-службе Водоканала. В компании приносят абонентам извинения за неудобства.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Вода#Отключение воды#Ремонт водопровода
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