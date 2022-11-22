Стали известны вошедшие в шорт-листы номинанты на премию РАСО «Гамбургский счет»

За тех или иных номинантов голосуют участники комитета по политтехнологиям РАСО, в который входят профессиональные специализирующиеся в политике консультанты, технологи и юристы. В том случае если оцениваются зарубежные кампании, слово предоставляется и международным экспертам, а также экспертам, работающим в Институте международных исследований МГИМО (У) МИД РФ.