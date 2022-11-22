Стали известны вошедшие в шорт-листы номинанты на премию РАСО «Гамбургский счет»

Начиная с 2016 года лауреатами премии РАСО каждый год объявляет политиков, партии, политические группы и кандидатов как из РФ, так и из-за рубежа.
Торжественная церемония, на которой объявят победителей, состоится 25 ноября. Премию получат самые результативные, технологичные и креативные номинанты. Они должны показать эти качества в конкурентной борьбе в ходе политических кампаний, соблюдая все необходимые демократические процедуры.
За тех или иных номинантов голосуют участники комитета по политтехнологиям РАСО, в который входят профессиональные специализирующиеся в политике консультанты, технологи и юристы. В том случае если оцениваются зарубежные кампании, слово предоставляется и международным экспертам, а также экспертам, работающим в Институте международных исследований МГИМО (У) МИД РФ.
Так, в числе тех, кому удалось провести лучшую кампанию «партии власти» во время выборов в региональный парламент, жюри премии назвало Сахалинскую область и Удмуртскую Республику.
А лучшую кампанию по выборам в парламент региона среди других партий, попавших в Госдуму, сумели провести КПРФ в Саратовской области, СРЗП в Республике Северная Осетия – Алания и Саратовской области, ЛДПР в Удмуртской Республике и «Новые люди» в Сахалинской области.
А «Партии пенсионеров» в Сахалинской области удалось провести лучшую кампанию по выборам в региональный парламент партии, у которой нет мест в Госдуме. Она станет обладателем спецприза, заявившись в единственном числе в данной номинации.
Что касается самых удачных иностранных избирательных кампаний по выборам главы государства, они были проведены штабом Лула да Силва в Бразилии, Эмманюэля Макрона во Франции, Касым-Жомарта Токаева в Казахстане. Зарубежными политиками года могут оказаться Реджеп Тайип Эрдоган (Турция), Джорджа Мелони (Италия) и Нэнси Пелоси (США).
23 ноября с 10 до 13 часов в режиме онлайн будут обсуждать претендентов на победу в зарубежных номинациях.
Российские кампании будут представлены в виде презентаций также в режиме онлайн 24 ноября с 10 до 13 часов. С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.