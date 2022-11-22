«Синергия»: российские школьники будут успешными работниками сферы промышленности



Данные тестирования различались в зависимости от субъекта проживания. По заявлению ректора университета «Синергия» Артема Васильева, исследование дало возможность выявить ряд интересных трендов. Невзирая на традиционно мощную естественно-научную школу, дающую навыки, необходимые в работе в промышленности и ИТ, активно развивается и сфера креатива. Причиной этого стали как изменения в образовательных программах учебных заведений, которые сейчас в большей степени, чем ранее, сфокусированы на этом направлении, так и ускорение развития сферы услуг и туризма в ряде субъектов страны. Кроме того, показательна популярность отрасли строительства в южных регионах РФ, — сообщает karelinform.ru.