«Синергия»: российские школьники будут успешными работниками сферы промышленности

Результаты показали, что большинство учащихся колледжей и школ имеют предрасположенность к работе, связанной с промышленным производством (12,6% опрошенных), креативными отраслями (11,4%), сферой IT (10,7%), строительно-архитектурными специальностями (10%), транспортом и логистикой (9,5%), здравоохранением (7,2%) и маркетингом (7%).
Данные тестирования различались в зависимости от субъекта проживания. По заявлению ректора университета «Синергия» Артема Васильева, исследование дало возможность выявить ряд интересных трендов. Невзирая на традиционно мощную естественно-научную школу, дающую навыки, необходимые в работе в промышленности и ИТ, активно развивается и сфера креатива. Причиной этого стали как изменения в образовательных программах учебных заведений, которые сейчас в большей степени, чем ранее, сфокусированы на этом направлении, так и ускорение развития сферы услуг и туризма в ряде субъектов страны. Кроме того, показательна популярность отрасли строительства в южных регионах РФ, — сообщает karelinform.ru.
Тестирование позволило определить не только предпочтения в профессиях, а также и уровень владения гибкими навыками (soft skills). Это способности, зависящие по большей части от черт характера, но также и от приобретённых профессиональных качеств. Стало известно, что в целом сильными качествами респондентов являются управление вниманием, креативность, ответственность, цифровые навыки, а также стрессоустойчивость. Несколько хуже у них развиты навыки критического мышления, коммуникативность, пространственные способности, эмоциональный интеллект, логическое мышление и навыки работы в команде.
Тестирование учеников школ и колледжей было проведено на базе профориентационной платформы Synergy Start — synergystart.ru, которую разработал университет «Синергия» при участии ведущих специалистов по детской психологии и карьерному консультированию.