Шандалович: 37 детей-сирот Карелии в этом году получили сертификат на покупку жилья

Шандалович также рассказал, что в декабре планируется введение поправок в данный закон, расширяющих возможности решения вопроса получения жилья для детей-сирот. Срок действия сертификата с пяти месяцев продлят до одного года, а возрастные рамки для его получения будут снижены до 22 лет.