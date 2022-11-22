Шандалович: 37 детей-сирот Карелии в этом году получили сертификат на покупку жилья

Он напомнил, что закон республики о жилищных сертификатах для детей-сирот в возрасте от 23 лет заработал с этого года. Он предусматривает предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.
Величина выплаты была рассчитана по формуле общей площади жилья 18 кв. м и средней рыночной стоимости 1 кв. м по региону. В I квартале сертификат предоставлялся на сумму 1 миллион 113 тысяч рублей, на данный момент это уже 1 миллион 577 тысяч рублей, — сообщает karelinform.ru.
Самое большое количество заявлений на выплату было получено из Муезерского и Прионежского районов региона.
Шандалович также рассказал, что в декабре планируется введение поправок в данный закон, расширяющих возможности решения вопроса получения жилья для детей-сирот. Срок действия сертификата с пяти месяцев продлят до одного года, а возрастные рамки для его получения будут снижены до 22 лет.
По сообщению Министерства соцзащиты Республики Карелии, сделанному ранее, в регионе проживают свыше 1800 детей-сирот, 1690 из которых воспитываются в семьях, а 166 — проживают в организациях.
По причине существующей на данный момент экономической обстановки и роста цен после многочисленных обращений жителей республики, в семьях которых воспитываются дети-сироты, выплаты приемной семье, патронатному воспитателю, опекунам и попечителям были повышены на 15% на каждого ребенка. Ранее размер выплат не менялся с 2013 года.
Обеспечение жильем детей-сирот стало значимой мерой поддержки. На эти цели в 2022 году было направлено из бюджета примерно 180 млн рублей. Дополнительно решили предоставить финансовые выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотеке, размер которых установлен в 300 тыс. руб., но не более 50% первоначального взноса.
На сегодняшний день в Карелии дети-сироты могут также рассчитывать на помощь на основании соцконтракта. Это суммы, выделяемые на оплату задолженности за жилье и коммунальные услуги и проведение ремонтных работ в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан.
Выплата рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в целом по региону в текущем году, на период до полугода.
Известно, что с 1 января этого года в рамках закона республики дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую выплату на личные нужды в размере 1000 рублей. Это так называемые «карманные деньги». Указанная мера поддержки направлена на воспитание финансовой грамотности у детей.