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Россия считает трансграничный механизм помощи Сирии устаревшим

Сегодня, 13:11
Фото: pxhere.com
По мнению российской стороны, трансграничный механизм помощи Сирии устарел, и от него необходимо отказаться. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Как отметил Лаврентьев, Россия планирует обсудить с партнерами механизм дальнейшего действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи, однако механизм к настоящему моменту устарел и от него желательно отказаться. Соответствующее мнение он озвучил перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Александр Лаврентьев подчеркнул, что западные страны хотят использовать сирийское досье для противостояния с Россией. По словам спецпредставителя, Россия надеется, что урегулировать вопрос по поводу места и времени проведения Конституционного комитета Сирии получится в ближайшее время.

Также Лаврентьев предположил, что присутствие американского контингента в Сирии незаконно, и вывод войск США с северо-востока САР мог бы стабилизировать ситуацию. Данные западных СМИ о том, что вооруженные силы Сирии атаковали Идлиб при поддержке России, спецпредставитель назвал неверными.

#Политика
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