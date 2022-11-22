Россия считает трансграничный механизм помощи Сирии устаревшим

Как отметил Лаврентьев, Россия планирует обсудить с партнерами механизм дальнейшего действия трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи, однако механизм к настоящему моменту устарел и от него желательно отказаться. Соответствующее мнение он озвучил перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате, пишет 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.