Работодатели объявили об экономии на премиях

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», при этом 71% компаний планирует обеспечить сотрудникам дополнительную поддержку. У 73% нанимателей это все же будут премии, 54% работодателей покроют затраты работников на услуги связи, 39% организуют для сотрудников корпоративы, 31% обеспечит работникам скидки на обучение или даже полностью оплатит затраты на повышение квалификации. 29% предоставят сотрудникам оплату проезда к рабочему месту. Также известно, что 22% опрошенных нанимателей оплачивают работникам питание, 21% берет на себя оплату услуг добровольного медицинского страхования.