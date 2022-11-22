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Работодатели объявили об экономии на премиях

22 ноября 12:05
Стало известно, что в наступающем 2023 году 7% работодателей намереваются сократить бонусы для своих сотрудников, еще 2% компаний откажутся от дополнительных выплат.

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», при этом 71% компаний планирует обеспечить сотрудникам дополнительную поддержку. У 73% нанимателей это все же будут премии, 54% работодателей покроют затраты работников на услуги связи, 39% организуют для сотрудников корпоративы, 31% обеспечит работникам скидки на обучение или даже полностью оплатит затраты на повышение квалификации. 29% предоставят сотрудникам оплату проезда к рабочему месту. Также известно, что 22% опрошенных нанимателей оплачивают работникам питание, 21% берет на себя оплату услуг добровольного медицинского страхования.

Напомним, что в 2021 году от выплаты новогодних премий отказались 37% работодателей.

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