Психолог Усанова озвучила рекомендации по предотвращению подростковой жестокости

Кроме того, родители должны уделять детям больше внимания. В противном случае они бессознательно чувствуют себя никому не нужными, а, как следствие, растет агрессия. У ребенка складывается ощущение, что весь мир настроен против него, а этот негатив ему необходимо будет потом куда-то выплеснуть. Последствия могут быть непоправимыми, предупредила Усанова.