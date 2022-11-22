Психолог Усанова озвучила рекомендации по предотвращению подростковой жестокости

Общественная служба новостей пишет, что причины ожесточения детей и подростков кроются в напряженности в обществе, а также в переизбытке жестокости в Интернете и прессе. Детям свойственно впитывать в себя весь негатив, исходящий из окружающего мира, и впоследствии они неосознанно начинают имитировать его в реальности, пояснила врач.
По словам Усановой, нуждается в смене общая картина мира. Ее необходимо сделать более доброжелательной и безопасной для людей. В данном случае речь идет о базовых потребностях человека, пояснила психолог.
«Потребность в безопасности, в знании, в контактах. А на деле контактов нет, и познавать у подростков особо не получается, если ими не занимаются», - заявила Усанова.
Для качественного взаимодействия с представителями подрастающего поколения необходимо в значительной степени улучшить психологическую службу в учреждениях образования, отметила специалист.
Кроме того, родители должны уделять детям больше внимания. В противном случае они бессознательно чувствуют себя никому не нужными, а, как следствие, растет агрессия. У ребенка складывается ощущение, что весь мир настроен против него, а этот негатив ему необходимо будет потом куда-то выплеснуть. Последствия могут быть непоправимыми, предупредила Усанова.