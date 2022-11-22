По данным ЦИК Республики Казахстан, победа на выборах досталась Касым-Жомарту Токаеву, он набрал 6 456 392 голосов — это 81,31%. Общая явка составила 69,44%.
В избирательных бюллетенях было 6 кандидатов в президенты Республики Казахстан и графа «Против всех».
20 ноября за избирательными процедурами наблюдало больше 11 тыс доверенных лиц кандидатов, 641 наблюдатель от других государств и международных организаций, 15,5 тыс наблюдателей от политических партий, более 30 тыс от общественных объединений.
Освещали ход выборов 1225 казахстанских СМИ, а также 106 аккредитованных журналистов, представляющих 41 иностранное СМИ из 23 стран.
21 ноября состоялся брифинг ЦИК РК об итогах явки избирателей и предварительных итогах голосования на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. 22 ноября состоялось подписание итогового протокола.
20 ноября выборы проходили и в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. В Омске голосование организовали в консульстве Республики на Чокана Валиханова.