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Подписали протокол. У соседей Омской области переизбрали президента

Сегодня, 07:22
Фото: 1MI
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В Республике Казахстан официально переизбран президент Касым-Жомарт Токаев

Подведены итоги внеочередных выборов президента в Казахстане. Общая явка составила 69,44%, поучаствовали и жители Омска с «соседним» гражданством.

По данным ЦИК Республики Казахстан, победа на выборах досталась Касым-Жомарту Токаеву, он набрал 6 456 392 голосов — это 81,31%. Общая явка составила 69,44%.

В избирательных бюллетенях было 6 кандидатов в президенты Республики Казахстан и графа «Против всех».

20 ноября за избирательными процедурами наблюдало больше 11 тыс доверенных лиц кандидатов, 641 наблюдатель от других государств и международных организаций, 15,5 тыс наблюдателей от политических партий, более 30 тыс от общественных объединений.

Освещали ход выборов 1225 казахстанских СМИ, а также 106 аккредитованных журналистов, представляющих 41 иностранное СМИ из 23 стран.

21 ноября состоялся брифинг ЦИК РК об итогах явки избирателей и предварительных итогах голосования на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. 22 ноября состоялось подписание итогового протокола.

20 ноября  выборы проходили и в пяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. В Омске голосование организовали в консульстве Республики на Чокана Валиханова.

Явка на выборы президента Казахстана в Омске составила 100%
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#Политика#Новости#Омская область#Республика Казахстан#Касым-жомарт токаев#Выборы#Итоги выборов#Дарья Зыкова
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