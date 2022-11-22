Пенсионеры из Сибири массово пожаловались на жестокость в больнице

Как выяснилось, в той же семье инсульт случился у бабушки, и она также попала в Прокопьевскую больницу. Она поступила в отделение без каких-либо травм, однако позже родственникам сообщили, что у пенсионерки диагностировали перелом шейки бедра. Узнать, как это возможно, родные женщины не могут: их якобы не пускают в больницу.