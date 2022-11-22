Пенсионеры из Сибири массово пожаловались на жестокость в больнице

В социальных сетях Кузбасса появилась жалоба на обращение с пациентами в городской больнице Прокопьевска. Видеозапись опубликовал пенсионер, который оказался в больнице после инсульта. По его словам, у мужчины забрали телефон, не давали воды и даже привязали к койке. В таком положении ему самому приходилось менять подгузники, а на теле появились пролежни, пишет издание «Сибдепо».
«Привязывали нас, ну что мы куда-то убежим что ли? Отношение плохое, родных не пускали, потому что я рассказал бы им всю правду. Хорошо, что дочь меня забрала отсюда», — рассказал пожилой человек.
Позже родственники мужчины рассказали, что на теле сибиряка образовались синяки и глубокий пролежень.
Как выяснилось, в той же семье инсульт случился у бабушки, и она также попала в Прокопьевскую больницу. Она поступила в отделение без каких-либо травм, однако позже родственникам сообщили, что у пенсионерки диагностировали перелом шейки бедра. Узнать, как это возможно, родные женщины не могут: их якобы не пускают в больницу.
Издание обратилось за разъяснениями в минздрав Кузбасса, однако там заверили, что никаких нарушений в больнице не было, а жалобы сибиряков не подтвердились.
«По факту инцидента, размещенного в социальных сетях, была проведена внутренняя проверка. В ходе внутренней проверки факт оказания некачественной медицинской помощи не подтвердился. Обращаем внимание, что в ГАУЗ ПГБ на регулярной основе проходят внутренние проверки качеству оказания медицинской помощи и соблюдения санитарно-эпидемиологического режима вне зависимости от факта обращений граждан», — рассказали в ведомстве.
По поводу ограничений посещения больных в ведомстве пояснили, что в стационаре действует карантин из-за ОРВИ и COVID-19, а в самой больнице родственники могут посетить больных с 11 до 13 часов.
При этом, отмечает издание, это не единственная жалоба на жестокое обращение с пожилыми пациентами в Прокопьевской больнице.