«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области опубликовала данные по заболеваемости ОРВИ, гриппами и коронавирусом за период с 14 по 20 ноября. Количество находок в лабораториях несколько снизилось. Зарегистрировано 9635 случаев заболевания ОРВИ. Что значительно меньше, чем за предыдущий период. Положительные находки были в 54,9% случаев.