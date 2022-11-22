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«Остаемся зимовать». В Омск пришли опасные виды гриппа

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
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Сразу три опасных штамма гриппа посетили Омскую область и остались с омичами

21,4% от всех заболевших в Омской области болеют именно гриппом. Сейчас набирает обороты свиной грипп, догоняют его грипп В и гонконгский штамм.

Пресс-служба Роспотребнадзора Омской области опубликовала данные по заболеваемости ОРВИ, гриппами и коронавирусом за период с 14 по 20 ноября. Количество находок в лабораториях несколько снизилось. Зарегистрировано 9635 случаев заболевания ОРВИ. Что значительно меньше, чем за предыдущий период. Положительные находки были в 54,9% случаев.

Вирусы не гриппозного происхождения пока лидируют. COVID-19 нашелся у 3,6% сдавших анализ — наравне с метапневмовирусами, аденовирусами и другими видами коронавирусов. В основном омичи болеют риновирусами  — 35,7%, респираторно-синцитиальными вирусами — 10,7%, бокавирусами — 10,7% и вирусами парагриппа — 7,1%.

Если смотреть на эти цифры, то тенденции радуют. Омичи стали меньше болеть. Но картину портит грипп. Всю осень мы обходились без него, а напоследок получили сразу три агрессивных штамма, явившихся в «гости».

Грипп «отвоевал» 21,4%. Из них свиной грипп у 10,7% болеющих. Неприятный грипп В, «славящийся» осложнениями — у 7,1%. Подоспел и гонконгский штамм гриппа A. Он у 3,6%, характеризуется сильными расстройствами кишечника, тошнотой, рвотой и температурой выше 39 градусов. Медики советуют омичам продолжать прививаться.

На 22 ноября в Омской области привились от гриппа больше 870 тыс. человек, это 69,5% от плана. Охват вакцинацией против гриппа составляет 46,3% населения Омской области. Руководителей омских компаний и организаций просят помнить о дезинфекции, проветривании, «утренних фильтрах» и влажной уборке.

В Омск пришел грипп В. Больше 10 тыс. людей болеют ОРВИ
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Омская область#Статистика#Заболеваемость#Грипп#ОРВИ
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