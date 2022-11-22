Омский форсаж. Полицейские применили оружие для остановки молодого гонщика без прав

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, во время вечернего патрулирования сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Mercedes и потребовали водителя остановиться.
Однако останавливаться водитель не собирался. Он увеличил скорость и попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры. Тогда госавтоинспекторы начали его преследовать.
Когда машины поравнялись, гонщик столкнулся боком с патрульным автомобилем, но все равно продолжил движение. Тогда полицейский решил применить оружие. Он прострелил колесо иномарки и Mercedes остановился.
Выяснилось, что за рулем был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.
В настоящее время в отношении него возбудили 11 административных дел, после рассмотрения которых суд примет решение о назначении наказания. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.