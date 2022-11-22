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Омский форсаж. Полицейские применили оружие для остановки молодого гонщика без прав

Сегодня, 12:40
Фото: 1MI
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В Омской области сотрудники ГИБДД применили оружие, чтобы остановить нарушителя

Молодой омич пытался скрыться, а затем и вовсе столкнулся с патрульным автомобилем.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, во время вечернего патрулирования сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Mercedes и потребовали водителя остановиться.

Однако останавливаться водитель не собирался. Он увеличил скорость и попытался скрыться, совершая при этом опасные маневры. Тогда госавтоинспекторы начали его преследовать.

Когда машины поравнялись, гонщик столкнулся боком с патрульным автомобилем, но все равно продолжил движение. Тогда полицейский решил применить оружие. Он прострелил колесо иномарки и Mercedes остановился.

Выяснилось, что за рулем был 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

В настоящее время в отношении него возбудили 11 административных дел, после рассмотрения которых суд примет решение о назначении наказания. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

#Юлия Бармина#Происшествия#Омск#ГИБДД#Транспорт#Оружие
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